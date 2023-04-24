Жители Владимирской области выложили фотографии северного сияния

Фото из группы "Подслушано Ковров" в ВКонтакте

Ясной ночью 23 апреля в небе над Россией разыгралось удивительное действо - северное сияние. Им любовались не только на севере, но и в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Переславле-Залесском, Твери, Нижнем Новгороде и даже во Владимирской области.

Увидеть красоту получилось из-за геомагнитной бури. В воскресенье вечером до Земли «долетел» выброс плазмы, случившийся на Солнце 21 апреля.

Как объяснил нашим коллегам из "КП-Москва" астроном Евгений Баранский, чем сильнее буря и выше индекс геомагнитной активности, тем дальше от полюсов смещается полярное сияние к экватору.

«Цвет полярного сияния зависит от высоты, на которой происходит взаимодействие быстрых частиц плазмы Солнца и молекул газа, что находится там. Красный цвет говорит о том, что светился кислород на высоте примерно 200 км. Зеленый цвет обычно проявляется на высоте 110 км, также от кислорода. А фиолетовые и синие оттенки дает азот, находящийся ниже 100 км», - цитирует "КП-Москва" астронома.