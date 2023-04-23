Полиция проверяет информацию о взрывах в лесополосе Владимирской области

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщает, что правоохранительные органы 33 региона проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о громком хлопке в лесополосе.

«Инцидент произошёл вечером 22 апреля. Пострадавших в ходе инцидента нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет», добавили в правительстве.

Напомним, что накануне информация о взрыве в лесном массиве появилась в телеграм-канале Baza. В сообщении указывалось также, что полицейские обнаружили на месте хлопка три воронки разного размера. Они были разного размера - от диаметра в 1 метр и глубиной в полметра до пятиметрового диаметра и глубины до 2,5 метра. Одна из воронок якобы была свежей, остальные старые, возможно зимние. На месте полицейские нашли остатки пластика и металла.