В Юрьевце началось строительство дорог в новых микрорайонах

Фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова.

В Юрьевце началась строительство дорог. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов.

«В рамках реализации национального проекта России «Жилье и городская среда» ведется строительство объекта «Дороги в микрорайоне Юрьевец». В настоящее время ведутся работы по разработке грунта в месте строительства велосипедной дорожки на улицах Славная, Проектируемая-9, а также по разработке грунта для устройства дорожного полотна по улицам Большая Лучистая и Малая Лучистая», написал он.

По планам строительные работы должны быть завершены в сентябре 2024 года.