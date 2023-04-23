Во Владимирской области в 2023 году посадили уже 3,3 миллиона хвойных сеянцев

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В этом году во Владимирской области из-за устойчивой сухой и тёплой погоды работы по восстановлению лесов в рамках нацпроекта «Экология» начались на 10 дней раньше, чем в 2022 году. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

По состоянию на 21 апреля, на площади 697 гектаров высажено 3,3 млн сеянцев хвойных пород (в основном это сосна обыкновенная, так как она нетребовательна к почвам, устойчива к неблагоприятным погодным условиям и быстро растёт) с открытой и закрытой корневой системой. Это 23 процента от плана на весенний период. Основной объём работ (90 процентов) выполняют арендаторы лесных участков, на остальных площадях лесовосстановление ведётся силами Владлесхоза.

Наиболее активно посадкой леса занимаются в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Ковровском, Меленковском и Юрьев-Польском районах. Всего в 2023 году во Владимирской области восстановление лесов будет проведено на площади 6,4 тысячи гектара.