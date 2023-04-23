14 процентов владимирцев планируют работать после выхода на пенсию

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос на тему, чем хотят заниматься владимирцы после выхода на пенсию.

Оказалось, что каждый четвертый владимирец (24%) хотел бы путешествовать. Еще 16% опрошенных занялись бы дачей или огородом, 14% — любимым хобби, 11% просто жили бы в свое удовольствие. Посвятить себя внукам мечтают лишь 6% опрошенных, столько же хотят заняться спорт. Чтению посвятили бы пенсию 2 процента опрошенных, экскурсиям и театру — по 1%.

При этом 14 процентов владимирцев намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно: по их словам, они просто не представляют себя без работы.

О путешествиях и воспитании внуков на пенсии чаще мечтают женщины (9% против 3% среди мужчин). Тех, кто планирует продолжать трудиться до старости, в том числе и при отсутствии финансовой необходимости, вдвое больше среди мужчин (18% против 9% среди женщин).