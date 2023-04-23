Во Владимирской области из-за позднего вызова пожарных сгорел дом на 120 квадратных метров

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В деревне Дворищи Киржачского района вечером 22 апреля 2023 года полностью сгорел частный жилой дом на улице Юбилейной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, им вызов о пождаре поступил в 21.26. Причем звонок был поздний, когда огонь уже разошелся не на шутку. На момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Причем пламя угрожало соседнему дому. Поэтому первостепенной задачей пожарных было не дать огню перейти на соседние постройки. Это им сделать удалось. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 10 человек личного состава, в том числе от добровольной пожарной охраны из деревни Аленино 1 машина и 3 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.