Во Владимирской области 23 апреля 2023 года коронавирусом заболел 51 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 апреля 2023 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 17 сл. в г.Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184733 случая заболевания (51142 сл. в г. Владимире, 20069 сл. в Муромском, 21879 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8870 сл. в Кольчугинском, 11249 сл. в Александровском, 7385 сл. в Юрьев-Польском, 16676 сл. в Гусь-Хрустальном, 1768 сл. в Судогодском, 3669 сл. в Собинском, 2100 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4287 сл. в Камешковском, 3397 сл. в Гороховецком, 4696 сл. в Меленковском, 6208 сл. в Вязниковском, 6410 сл. в Суздальском, 2398 сл. в Селивановском).