Во Владимирской области в апреле поймали 300 водителей в состоянии алкогольного опьянения

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Проблема вождения в нетрезвом виде остается крайне острой для Владимирской области. В пресс-службе областной полиции сообщают о том, что только с начала апреля госавтоинспекторы в разных районах области поймали более 300 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Некоторые из них были пойманы за езду пьяными уже не в первый раз.

Так, 18 апреля в на улице Запольной в Коврове инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой был пьян. Оказалось, что 37-летнйи мужчина уже ранее был лишен прав за данное нарушение. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

Аналогичное уголовное дело возбудили в Петушинском районе. 15 апреля госавтоинспекторы остановили легковой автомобиль под управлением 35-летнего мужчины. Когда полицейские предложили тому пройти медосвидетельствование, тот категорически отказался. Ну, а дальше все как в предыдущей истории.

А 62-летний житель Гороховца за неоднократную езду под алкоголем вскоре вовсе предстанет перед судом. В сентябре прошлого года мужчина управлял своим хэтчбеком, находясь в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, которого лишился за свою предыдущую нетрезвую поездку.