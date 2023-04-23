Суздальского пенсионера будут судить за оскорбление чувств верующих в интернете

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суздальская прокуратура сообщает о том, что они передали в суд дело в отношении 70-летнего мужчины, обвиняемого в оскорблении чувств верующих.

Изначально этим делом занимались в ФСБ. Именно они сообщили, что пенсионеррегулярно публиковал в «Одноклассниках» материалы, содержание которых "представляет собой глумление над религиозными чувствами христиан и направлено на оскорбление их религиозных чувств". В прокуратуре уточнили, что с марта 2021 по июль 2022 года мужчина публиковал весьма своеобразные картинки.

«В частности им размещались картинки с изображением священнослужителя, сжигающего девушку на костре, а также священнослужителя, стоящего на полу с изображением нацистской свастики и пр.», рассказали в прокуратуре.

Как пояснил на следствии пенсионер, основным мотивом для него являлось его негативное отношение к верующим в целом и христианству в частности. Сам себя он называет атеистом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Суздальский районный суд.