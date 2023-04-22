В Судогодском районе один человек погиб в ДТП с легковыми автомобилями

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 14.30 на 58 километре шоссе «Владимир — Муром — Арзамас» в районе слободы Тюрмеровка 31-летний водитель легковой машины «Фольксваген Поло», ехавший в сторону Мурома, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 26-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 29-летняя пассажирка и водитель «Шевроле» бригадой «скорой помощи» доставлены в больницу с различными травмами.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.