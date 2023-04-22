В Коврове прокуратура нашла массу нарушений в помещениях маневренного жилья

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова совместно с сотрудниками регионального Управления Роспотребнадзора проведена проверка состояния маневренного фонда, расположенного в муниципальных общежитиях.

В ходе проверки установлено, что подавляющее большинство комнат, находящихся в доме №13 по проезду Северный, в доме №53 «а» по улице Владимирской, в домах №57/1 и 57/2 по улице Островского, в доме №2 «а» по улице Советская и в квартире №16 дома №27 по улице Первомайская не соответствуют требованиям жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в доме на улице Владимирской частично отсутствуют душевые, а также нет помещений для сушки белья, постирочных и гладильных комнат, а в некоторых жилых комнатах нет ламп. В одной из квартир вовсе обнаружили грибок.

На улице Островского в обоих домах также не нашлось душевых, постирочных и гладильных комнат, в то время как на улице Советская нет не только душа, но и горячей воды, а на кухне и в туалетах нет вентиляции.

Почти везде неисправна электропроводка и нет сведений о проведении огнезащитной обработки на чердаках. При этом 13 помещений требуют проведения текущего ремонта.

Все это влечет за собой случаи отказа людей от переселения в такие комнаты, так как нормально и безопасно жить в них невозможно.

По результатам проверки главе города Коврова внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.