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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 12:21

В Камешковском районе в ДТП с двумя машинами пострадал ребенок

Авария случилась на дороге между М-7 и Камешково днем 22 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, у деревни Высоково (станция Новая Жизнь) водитель автомашины «Газель» при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по ней «Митсубиси Аутлэндер».

В результате столкновения легковушка перевернулась, травмы получил несовершеннолетний пассажир, который был госпитализирован.

По словам очевидцев происшествия, пострадавшим оказался 6-летний ребенок, которого увезли в больницу с серьезными травмами.

Обстоятельства и детали случившегося уточняются. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.