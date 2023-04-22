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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:15

Во Владимире в городском субботнике приняли участие 20 тысяч человек

В областном центре 22 апреля состоялась большая уборка территории
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на субботник вышли представители коммунальных служб, сами сотрудники мэрии, депутаты, общественники, а также трудовые коллективы и жители города, включая прибывших людей из ДНР и ЛНР.

Всего на уборке были заняты более 20 тысяч человек и 130 единиц различной техники. За половину дня удалось ликвидировать стихийную свалку на улице Полины Осипенко, и вывезти из города в общей сложности более 200 тонн мусора.

Власти города поблагодарили всех, кто принял участие в субботнике.