Во Владимире в городском субботнике приняли участие 20 тысяч человек

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на субботник вышли представители коммунальных служб, сами сотрудники мэрии, депутаты, общественники, а также трудовые коллективы и жители города, включая прибывших людей из ДНР и ЛНР.

Всего на уборке были заняты более 20 тысяч человек и 130 единиц различной техники. За половину дня удалось ликвидировать стихийную свалку на улице Полины Осипенко, и вывезти из города в общей сложности более 200 тонн мусора.

Власти города поблагодарили всех, кто принял участие в субботнике.