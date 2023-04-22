В Суздальском районе водитель автомобиля погиб в столкновении с автобусом

Фото: группа "Вконтакте" Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, в 12.00 на 6 километре шоссе «Лемешки — Сокол» в Боголюбовском сельском поселении водитель легковой машины «Шевроле» при выполнении поворота столкнулся с попутным автобусом, следовавшим по маршруту №102 «Владимир-Сокол—Раменье».

К сожалению, находившийся за рулем легковушки мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. По информации на 13.25 никто из людей, находившихся в автобусе, за медицинской помощью не обращался.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.