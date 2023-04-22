Во Владимирской области зарегистрировано два новых очага бешенства

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по сведениям Госветинспекции региона, за минувшие две недели зарегистрировано два новых очага бешенства.

Первый расположен в Ковровском районе в селе Осипово на территории дома №69. Второй находится в Гороховецком районе, в Куприяновском сельском поселении на территории Знаменского монастыря.

В обоих случаях бешенством оказались больны домашние собаки. Сейчас в обоих очагах проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболевания. Всех контактировавших и пострадавших от собак людей и животных вакцинировали.