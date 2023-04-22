В Красной Горбатке отец по ошибке платил экс-жене и детям заниженные алименты

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, местная жительница обратилась в надзорное ведомство Селивановского района по поводу уплаты алиментов бывшим мужем.

В ходе проведенной проверки прокуратура установила, что экс-супруг женщины работает в одном из крупнейших сельхозпредприятий района. На предприятие действительно поступил судебный приказ о взыскании с мужчины алиментов на содержание детей в размере четверти его зарплаты.

Вместе с тем обнаружилось, что в организацию поступил на того же сотрудника другой судебный приказ, уже на вторую жену, которой он тоже должен был платить алименты, но уже в размере одной шестой зарплаты.

Сотрудники предприятия по случайности перепутали эти документы, и начисляли первой жене сумму второй супруги, что и привело к снижению выплаты.

По итогам проверки руководителю организации было внесено представление, после чего женщине сделали перерасчет и выплатили все, что она недополучила.