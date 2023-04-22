Во Владимирской области появился интерактивный сайт развития региона

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Презентацию нового портала провели на площадке регионального отделения «Единой России». Как сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин, этот сайт сделан по предложению губернатора Александра Авдеева, обратившегося с соответствующим предложением к областным депутатам.

Суть портала очень проста: каждый житель региона может внести собственное предложение-петицию по улучшению той или иной сферы жизни Владимирской области. Например — установить освещение, отремонтировать дорогу, построить школу и так далее. В течение суток предложение проходит модерацию, после чего выставляется на всеобщее обозрение и голосование.

Правда, чтобы оставить петицию или проголосовать за нее, необходимо пройти процедуру регистрации.

Главной задачей сайта депутаты провозгласили сбор предложений и инициатив от жителей региона, однако пока не уточняется, как именно их будут воплощать в жизнь. На самом портале сообщается, что после набора петицией 500 голосов, ее «дополняют эксперты и готовят к реализации».