Во Владимирской области подтверждено 52 новых заражения коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где заразилось 16 человек. На втором месте Ковровский район, где подтверждено семь новых случаев. На третьем месте Гусь-Хрустальный район с шестью заболевшими.

В Муромском районе подтверждено четыре новых случая, в Камешковском, Собинском и Суздальском районах по три, в Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском районах по два, в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 184682 случая заражения коронавирусом.