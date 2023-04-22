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НовостиЗдоровье22 апреля 2023 6:34

Во Владимирской области подтверждено 52 новых заражения коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 22 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где заразилось 16 человек. На втором месте Ковровский район, где подтверждено семь новых случаев. На третьем месте Гусь-Хрустальный район с шестью заболевшими.

В Муромском районе подтверждено четыре новых случая, в Камешковском, Собинском и Суздальском районах по три, в Кольчугинском, Александровском и Юрьев-Польском районах по два, в Судогодском, Меленковском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 184682 случая заражения коронавирусом.