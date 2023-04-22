Во Владимире в микрорайоне Юрьевец сгорела грузовая «Газель»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.59 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящей «Газели», находящейся на обочине дороги у дома №1120 по улице Ноябрьская.

На место ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их прибытия огнем были охвачены моторный отсек машины и кабина. В результате пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метра, салон выгорел полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.