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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:10

Поисковые отряды Владимирской области примут участие в «Вахтах Памяти»

Они пройдут в Ленинградской и Смоленской областях
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

20 апреля состоялась торжественная отправка поисковых отрядов Владимирской области на Межрегиональную «Вахту Памяти». Её участниками станут 50 поисковиков из Владимира, Мурома, Коврова, Радужного, Гусь-Хрустального, Петушинского и Судогодского районов, а также воспитанники областного Кадетского корпуса. Через несколько дней они отправятся в Ленинградскую и Смоленскую области.

Напомним, что межрегиональные «Вахты Памяти» проходят на территории тех районов России, где в годы Великой Отечественной войны гремели ожесточённые бои.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса молодёжных клубов и объединений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи. По итогам 2022 года таковыми признаны 10 военно-патриотических клубов и отрядов 33 региона.