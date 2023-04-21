Поисковые отряды Владимирской области примут участие в «Вахтах Памяти»

Фото Правительства Владимирской области.

20 апреля состоялась торжественная отправка поисковых отрядов Владимирской области на Межрегиональную «Вахту Памяти». Её участниками станут 50 поисковиков из Владимира, Мурома, Коврова, Радужного, Гусь-Хрустального, Петушинского и Судогодского районов, а также воспитанники областного Кадетского корпуса. Через несколько дней они отправятся в Ленинградскую и Смоленскую области.

Напомним, что межрегиональные «Вахты Памяти» проходят на территории тех районов России, где в годы Великой Отечественной войны гремели ожесточённые бои.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса молодёжных клубов и объединений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи. По итогам 2022 года таковыми признаны 10 военно-патриотических клубов и отрядов 33 региона.