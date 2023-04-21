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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:10

Во Владимире объявили об окончании отопительного сезона

Батареи станут холодными с 24 апреля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Учитывая существенное повышение температуры воздуха, глава города Владимира Дмитрий Наумов распорядился завершить с 24 апреля отопительный сезон на территории города Владимира, сообщают в городской администрации.

Подписав постановление «Об окончании отопительного периода 2022/2032 гг.», глава города дал указание руководству городского управления ЖКХ довести соответствующую информацию до управляющих организаций и генерирующих поставщиков тепловой энергии.

В прошлом году батареи стали холодными 29 апреля.