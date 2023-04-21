Во Владимирской области управляющая компания заплатит 400 тысяч за пролив квартиры

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Во Владимирской области собственница квартиры обратилась в суд с иском к управляющей компании о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, взыскании неустойки и штрафа, причиненных заливом квартиры.

Она указала, что в августе 2022 года из-за нарушения целостности общедомового стояка горячего водоснабжения произошел залив квартиры с повреждением внутренней отделки: линолеума в комнатах, обоев на кухне и в комнатах, а также межкомнатных дверей, шкафа-стенки в зале, комода в комнате, которые разбухли от горячей воды. В досудебном порядке спор о размере причиненного ущерба урегулировать не удалось.

На судебное заседание представитель ответчика не явился. Исследовав акт комиссионного обследования квартиры, заключение оценщика, суд пришел к выводу что управляющая компания не обеспечило своевременное обследование и замену общедомового стояка горячего водоснабжения, входящего в состав общего имущества, что привело к заливу квартиры истца и причинило его собственникам материальный ущерб.

Заочным решением с управляющей компании в пользу истца взыскано 245 700 рублей, неустойка в размере 7 56 рублей, компенсация морального вреда - 10 тысяч рублей, штраф - 131 630 рублей, судебные издержки по оценке ущерба - 10 тысяч рублей. Также с ответчика в доход бюджета Кольчугинского района взыскана государственная пошлина - 6 032 рубля.