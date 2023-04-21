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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:31

Во Владимире пьяный мужчина забрался в магазин

Его задержали сотрудники Росгвардии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Росгвардии по Владимирской области

фото Росгвардии по Владимирской области

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Владимиру задержали ранее неоднократно судимого 25-летнего местного жителя, который проник в один из сетевых магазинов и пытался украсть товар.

Ночью росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на улице Юбилейная. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили разбитую дверь и услышали посторонние звуки внутри помещения. При выходе из магазина сотрудники Росгвардии задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При нем были обнаружены 6 бутылок различной алкогольной продукции и около 3 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.