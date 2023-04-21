Во Владимире пьяный мужчина забрался в магазин

фото Росгвардии по Владимирской области

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Владимиру задержали ранее неоднократно судимого 25-летнего местного жителя, который проник в один из сетевых магазинов и пытался украсть товар.

Ночью росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на улице Юбилейная. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили разбитую дверь и услышали посторонние звуки внутри помещения. При выходе из магазина сотрудники Росгвардии задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При нем были обнаружены 6 бутылок различной алкогольной продукции и около 3 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.