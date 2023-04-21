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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:25

В Киржаче поезд переехал "Газель"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из группы "Подслушано Киржач" в ВКонтакте.

Фото из группы "Подслушано Киржач" в ВКонтакте.

Как сообщают в социальных сетях, в городе Киржач на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием поезд и "Газели".

Водитель "Газели", скорее всего, не увидел товарный поезд и заехал на пути, где его и сбил поезд, превратив машину в месиво. При этом пока не ясно, в чем причина такой безалаберности со стороны водителя автомобиля, как не ясно, жив ли он сам. Поезд от удара частично сошел с рельсов.

При этом очевидцы пишут, что на данном переходе уже были раньше подобные столкновения и считают, что пришло время установить перед путями шлагбаумы для безопасности всех участников дорожного движения.