В Ковровском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Ковровском районе произошел пожар, в котором погиб человек. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, трагедия случилась из-за позднего вызова пожарных.

Возгорание случилось на станции Крестниково Ковровского района 20 апреля около полудня. Загорелся дом. На момент прибытия подразделений МЧС дом горел по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседние дома. Сотрудники МЧС потушили огонь на площади 40 квадратных метров. А уже после этого внутри здания обнаружили тело мужчины. Предполагается, что это 72-летний хозяин дома. По факту гибели человека Следственным отделом по городу Коврову проводится проверка. Также устанавливаются причины пожара и гибели человека.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались – 12 человек личного состава и 4 единицы техники , от муниципальной пожарной охраны – 2 человека и 1 единица.