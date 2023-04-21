С 26 апреля во Владимирской области ожидаются затяжные дожди

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ясная и солнечная погода во Владимирской области с 26 апреля сменится на пасмурную и дождливую. При этом, судя по прогнозу "Гисметео", дожди будут затяжными и продолжатся вплоть до 13 мая.

Ночная температура не будет опускаться ниже +6 градусов. А днем воздух будет прогреваться до +12, +14 градусов.

Кстати, надежда пожарить шашлыки в майские праздники все же есть. 1 и 2 мая обещают переменную облачность, днем температура воздуха поднимется до +14, +15 градусов. А вот 8 и 9 мая будет тепло, до +15, +17 градусов, но дождливо.

После 13 мая дожди сменятся солнечной погодой. А температура будет больше похожа на летнюю. Столбик термометра поднимется выше +20 градусов.