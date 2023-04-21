Экспонаты ВСМЗ изучают специалисты Русского музея Санкт-Петербурга

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Во Владимире работает мобильная лаборатория Русского музея Санкт-Петербурга. Сложные приборы позволяют обследовать музейные объекты и предметы непосредственно на месте.

- Состав сотрудников зависит от поставленных задач, - говорит заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро. - Во Владимир приехали физик, химик, инженер, искусствовед. Используются инфракрасные камеры, термографические комплексы, рентгеновские спектроскопы и другие современные приборы.

Ученые уже обследовали 15 картин из художественной коллекции музея, помогая определить их авторство и датировку, а также фрески Дмитриевского собора. Сегодня и в выходные дни они изучат иконостас Успенского собора. В этом им помогут коллеги из НИЦ «Курчатовский институт» и ИТМО - института точной механики и оптики.

- Иконостас формально не находится на хранении музея, но это совершенно замечательная реликвия, которую недостаточно изучили, и мы сейчас приложим максимум усилий для того, чтобы понять, что с ним происходит и как его сохранять наилучшим образом, - сообщил заместитель директора ВСМЗ по науке Олег Рыжков.