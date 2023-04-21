Жительница Мурома оформила по чужим паспортным данным несколько кредитов

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В полицию обратилась 46-летняя жительница одного из районных сел Муромского района. Женщина сообщила, что ей стали поступать звонки от работников финансово - кредитных организаций с требованием погасить имеющиеся займы. При этом кредиты она не оформляла.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что местная жительница действительно не имеет никакого отношения к имеющимся долговым обязательствам. Кредиты по ее паспортным данным оформил другой человек – ранее судимая 29-летняя жительница Мурома.

Женщина была задержана и во всем призналась. Она пояснила, что летом прошлого года она проходила лечение вместе с потерпевшей. Оставшись на некоторое время одна, она сфотографировала паспорт соседки по палате на свой мобильный телефон. А впоследствии оформила по чужим паспортным данным в общей сложности три кредита на 25 000 рублей в различных финансово - кредитных организациях, сообщили в областном УМВД.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении