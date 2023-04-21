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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:27

Праздник Ураза-байрам собрал во Владимире сотни мусульман

Мечеть в Добром даже не смогла вместить всех желающих
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале издания "Про Город Владимир"

Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале издания "Про Город Владимир"

21апреля владимирские мусульмане празднуют Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

У мечети в Добром собрались сотни мусульман. Мечеть даже не смогла вместить всех желающих. Верующие слушали проповедь на улице, также она транслировалась в интернете.

На Добросельской улице были установлены турникетные ограждения для безопасности мусульман.

Как сообщает Зебра-ТВ, праздничные намазы с массовым участием верующих проходили также в Александрове, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Покрове, Юрьев-Польском.