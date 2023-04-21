Праздник Ураза-байрам собрал во Владимире сотни мусульман

Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале издания "Про Город Владимир"

21апреля владимирские мусульмане празднуют Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

У мечети в Добром собрались сотни мусульман. Мечеть даже не смогла вместить всех желающих. Верующие слушали проповедь на улице, также она транслировалась в интернете.

На Добросельской улице были установлены турникетные ограждения для безопасности мусульман.

Как сообщает Зебра-ТВ, праздничные намазы с массовым участием верующих проходили также в Александрове, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Покрове, Юрьев-Польском.