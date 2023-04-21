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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 9:11

Следователи проводят проверку из-за исчезновения жителя Коврова

В Следкоме просят жителей области помочь в розыске мужчины
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено СУ СКР по Владимирской области

фото предоставлено СУ СКР по Владимирской области

Следственным отделом по городу Ковров СУ СК России по Владимирской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Валерия Владимировича Белова.

По данным следствия, с 10 октября прошлого года мужчина покинул свое место жительства и пропал без вести. Белов проживал один по адресу: Ковровский район, п. Пакино, ул. Приозерная, д. 5. Мужчина вел антиобщественный образ жизни. Связь с родственниками утратил.

Приметы разыскиваемого: на вид около 45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие с сединой, глаза серого цвета Особые приметы: на носу небольшой шрам, шрам над правым глазом.

Информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать в СУ СК России по Владимирской области по телефону: 8(49232)4-82-70.