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НовостиЗдоровье21 апреля 2023 7:53

Во Владимирской области 21 апреля коронавирус подтвержден у 55 человек

15 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

15 случаев во Владимире, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Муромском, 5 - в Ковровском, по 3 случая - в Юрьев-Польском и Камешковском районах, по 2 заболевших в Кольчугинском, Собинском, Меленковском и Суздальском районах, по 1 заболевшему в Александровском, Судогодском, Вязниковском и Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184630 случаев заболевания (51109 сл. в г. Владимире, 20061 сл. в Муромском, 21867 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8864 сл. в Кольчугинском, 11245 сл. в Александровском, 7381 сл. в Юрьев-Польском, 16663 сл. в Гусь-Хрустальном, 1766 сл. в Судогодском, 3663 сл. в Собинском, 2099 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4282 сл. в Камешковском, 3397 сл. в Гороховецком, 4694 сл. в Меленковском, 6208 сл. в Вязниковском, 6404 сл. в Суздальском, 2397 сл. в Селивановском).