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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:04

Во Владимире на улице Садовой запретили парковку транспорта

Транспорт нарушителей заберет эвакуатор
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
схема от городской администрации

схема от городской администрации

Во Владимире на улице Садовой ввели ограничение стоянки машин. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь на дороге появились знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Это значит, что на улице Садовой введено ограничение остановки и стоянки любых транспортных средств. В случае нарушения автомобили будут оперативно отправлять на «штраф-стоянку».

Администрация Владимира поясняет, что ограничения специально вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность.