Во Владимире на улице Садовой запретили парковку транспорта

схема от городской администрации

Во Владимире на улице Садовой ввели ограничение стоянки машин. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь на дороге появились знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Это значит, что на улице Садовой введено ограничение остановки и стоянки любых транспортных средств. В случае нарушения автомобили будут оперативно отправлять на «штраф-стоянку».

Администрация Владимира поясняет, что ограничения специально вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность.