Больше 6 тысяч жителей Владимирской области смогут отдохнуть летом за счет областного бюджета

фото с сайта регионального Правительства

Этим летом за счет областного бюджета смогут отдохнуть более 6 тысяч жителей Владимирской области. Из них по направлению детский отдых – свыше 2600 детей, по направлению семейный отдых – около 3600 человек. На проведение оздоровительной кампании выделено почти 195 миллионов рублей.

Отдых детей будет проходить в оздоровительных лагерях и учреждениях социального обслуживания. В учреждениях социального обслуживания откроются 70 реабилитационных групп для 800 детей и подростков, в том числе для детей-инвалидов.

В зоне особого внимания – отдых ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, прибывших с территорий ЛНР, ДНР и Украины, детей участников специальной военной операции, из многодетных и малоимущих семей.

Семьям предоставляются сертификаты номиналом 35 тысяч рублей на каждого члена семьи. С начала года оформлено и выдано уже 95 процентов сертификатов.