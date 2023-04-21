В Собинке будут судить водителя ДТП, из-за которого один человек погиб, еще трое получили травмы

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Собинки. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что утром 3 июля 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем «Шевроле Каптива», двигался по 10 км автодороги «Собинка - Лакинск - Ставрово» перевозя пятерых пассажиров (сверх нормативного количества), не пристегнутых ремнями безопасности.

В связи с затором на полосе движения, перед машиной обвиняемого остановился автомобиль «Лада- Приора», а перед ним - «Рено Логан».

Нетрезвый водитель отвлекся, не увидел другие машины и столкнулся с «Ладой- Приорой», а потом и с «Рено Логан». В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле Каптива» получил тяжёлую закрытую черепно–мозговую травму, повлекшую его смерть. Кроме того, тяжкие повреждения получили еще два пассажира автомобиля обвиняемого и водитель автомобиля «Лада-Приора».

Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.