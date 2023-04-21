Предприятие Юрьев-Польского района выплатило полмиллиона морального вреда семье погибшего сотрудника

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После вмешательства сотрудников органа принудительного исполнения сельскохозяйственное предприятие Юрьев-Польского района выплатило дочери погибшего работника компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Трагедия произошла, когда мужчина выполнял работы по обслуживанию специализированной техники на животноводческих фермах предприятия. Его затянуло под привод горизонтального транспортера, в результате чего он получил повреждения и погиб на месте происшествия.

Дочь пострадавшего подала иск в суд, который удовлетворил требования заявителя и обязал акционерное общество выплатить компенсацию морального вреда.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес запрет по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и на регистрационные действия в отношения автопарка предприятия, который насчитывает более 30 единиц специализированной техники и автотранспорта.

Сразу после этого должник оплатил компенсацию морального вреда.