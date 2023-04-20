Владимирские гимнасты завоевали 27 медалей на Всероссийских соревнованиях на призы Светланы Хоркиной

.
Всероссийские соревнования «На призы Олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной» проходили с 10 по 16 апреля в спортивном центре ЦСКА в Ватутинках. Их участниками стали более 300 спортсменов из разных регионов страны.
В копилке сборной Владимирской области – 7 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Награды в личных соревнованиях завоевали:
– Акиньшин Матвей – два серебра и бронза,
– Акиньшин Тимофей – три золота, серебро и бронза,
– Андрианова Александра – два золота и бронза,
– Белова Варвара – бронза,
– Британ Виктор – серебро и 4 бронзы,
– Владимиров Максим – серебро,
– Елисеев Леонид – две бронзы,
– Казарян Арсений – бронза,
– Максимова Александра – серебро,
– Сороченко Арсений – бронза,
– Суходольский Дмитрий – золото и серебро,
– Шукюрова Севда – золото и серебро.