Владимирские гимнасты завоевали 27 медалей на Всероссийских соревнованиях на призы Светланы Хоркиной

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Всероссийские соревнования «На призы Олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной» проходили с 10 по 16 апреля в спортивном центре ЦСКА в Ватутинках. Их участниками стали более 300 спортсменов из разных регионов страны.

В копилке сборной Владимирской области – 7 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград. Награды в личных соревнованиях завоевали:

– Акиньшин Матвей – два серебра и бронза,

– Акиньшин Тимофей – три золота, серебро и бронза,

– Андрианова Александра – два золота и бронза,

– Белова Варвара – бронза,

– Британ Виктор – серебро и 4 бронзы,

– Владимиров Максим – серебро,

– Елисеев Леонид – две бронзы,

– Казарян Арсений – бронза,

– Максимова Александра – серебро,

– Сороченко Арсений – бронза,

– Суходольский Дмитрий – золото и серебро,

– Шукюрова Севда – золото и серебро.