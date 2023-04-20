Во Владимире Росгвардия взяла под охрану 11 машин скорой помощи

Фото предоставлено Росгвардией.

Региональное управление вневедомственной охраны Росгвардии совместно с министерством здравоохранения Владимирской области запустила проект по установке кнопок тревожной сигнализации в автомобилях скорой медицинской помощи. Тревожной кнопкой во Владимире оснащены 11 машин скорой помощи.

«При получении сигнала о срабатывании тревожной кнопки росгвардейцы оперативно прибудут к месту вызова, а в случае движения автомобиля его местонахождение будет отслеживаться глобальной навигационной спутниковой системой», – отмечает старший инженер городского отдела вневедомственной охраны майор полиции Алексей Гусейнов.

Как подчеркнула исполняющая обязанности главного врача станции скорой помощи города Владимира Татьяна Тимашова, только в текущем году произошло около 7 инцидентов во время вызовов бригад скорой помощи к пациентам. С бригадами скорой помощи уже проводятся инструктажи, а сама система прошла тестовые испытания.