Глава города Владимира Дмитрий Наумов встретился с жителями улицы Жуковского

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20 апреля глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов вместе с коллегами из администрации Фрунзенского района встретился с жителями улицы Жуковского. На встрече чиновники и жители обсудили застройку и благоустройство близлежащих территорий.

Встреча состоялась не просто так. Некоторое время назад местным жителям стал известно о возможном строительстве по соседству нескольких многоэтажек. Проект точечной застройки вызвал обеспокоенность у людей. Дмитрий Наумов на встрече с жителями напомнил, что проект застройки был отклонен еще в марте.

«Пояснил жителям, что повторное рассмотрение проекта будет возможно только при условии согласования интересов жителей и застройщика. Также обсудили с жителями волнующие их вопросы: строительство дороги рядом со школой и благоустройство участка земли, принадлежащей администрации, рядом с домом №18», сообщил Дмитрий Наумов в телеграм-канале.