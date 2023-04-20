С начала года 270 владимирских семей направили материнский капитал на образование детей

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В первом квартале этого года Отделение СФР по Владимирской области одобрило 270 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала на оплату образования детей. На оплату этих услуг фонд перечислил 11 миллионов 816 тысяч рублей.

Обучение детей – одно из популярных направлений использования средств материнского капитала и в 2023 году составляет 13 % от общего числа обращений.

Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка. И в том и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Направить средства материнского капитала можно как на образование, так и содержание, присмотр и уход за ребенком. Также оплатить средствами материнского капитала можно проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения.