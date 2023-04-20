Во Владимирской области на трассе М-7 "Волга" возведут шесть надземных переходов

фото ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Для исключения ДТП с наездами на пешеходов, на федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области до конца 2023 года планируется установить шесть быстровозводимых модульных надземных переходов, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Искусственные сооружения появятся у поворота на Ючмер на 128-м км, на 243-м км в Сенино, на 285-м км в Лихой пожне, на 287-м км в Коурково, на 318-м км в Слобдищах и на 331-м км у поворота на Арефино.

Строительно-монтажные работы на объектах уже ведутся. В ночь с 3 на 4 мая запланирована установка пролетных строений на трех переходах. В этой связи на отдельных участках введут ограничения с полной приостановкой движения не более чем на 40 минут: 3 мая с 22.00 до 22.40 на 243-м км (Сенино, Ковровский район); 4 мая с 2.00 до 2.40 на 287-м км (Коурково, Вязниковский район); 4 мая с 4.30 до 5.10 на 285-м км (Лихая пожня, Вязниковский район).