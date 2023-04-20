Владимирские производители повлияли на сокращение инфляции в марте

фото комбината "Тепличный"

Владимирские производители внесли вклад в снижение инфляции в регионе в марте. В их числе тепличный комбинат, который после модернизации перешел к выращиванию цветов и к 8 марта продавал тюльпаны дешевле, чем в марте прошлого года.

Свинина и мясо птицы в марте подешевели из-за роста объема производства мяса в регионе и уменьшения издержек. В результате замедлился рост цен на отдельные виды колбас, сосиски и пельмени. Огурцы и помидоры стали меньше расти в цене благодаря широкому предложению продукции новых тепличных комплексов, а яблоки подешевели из-за расширения сети поставщиков и роста объема продаж.

Благодаря поставкам новых машин азиатских брендов, расширилось предложение автомобилей, что способствовало замедлению роста цен на легковые авто.

В марте и начале апреля этого года оживилась потребительская активность.

«Посещаемость городов Золотого кольца растет. Активизация внутреннего туризма также поддержала услуги сферы общественного питания. По прогнозам экономистов, в 2023 году привлекательность поездок в Центральную Россию повысится благодаря реализации инвестиционных проектов: в том числе планируется ввод кэмпингов во Владимирской области», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

В целом годовая инфляция в регионе в марте 2023 года опустилась ниже 4%.