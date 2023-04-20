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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:43

Правительство Владимирской области собирается взять в кредит больше 4 миллиардов рублей

Кредит возьмут на два года под 8,5 процентов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Валерия ПРОНИНА

Правительство Владимирской области собирается взять кредит в размере 4,25 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Дополнительные средства возьмут на два года (до 30 сентября 2025 года) под 8,5 процентов. За это время областной бюджет переплатит по процентам 723,5 млн рублей, но договор можно расторгнуть раньше.

На какие цели необходим кредит, в техзадании не уточняется. Банк, который выдаст кредит, определят 11 мая.

Из-за нового кредита вырастет государственный долг Владимирской области, который сейчас оценивается в 6,7 миллиарда рублей.