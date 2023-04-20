Жительница Владимира украла почти 20 миллионов рублей у банков

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Вынесен приговор в отношении жительницы областного центра. Она признана виновной в совершении 9 преступлений по статье "мошенничества, совершенные в крупном и особо крупном размерах".

Установлено, что женщина, имевшая опыт и знания в риэлтерском сопровождении сделок с недвижимостью и заключении ипотечных кредитных договоров, разработала преступный план хищения денег у банков.

Входя в доверие и сообщая людям ложную информацию о ведении ею доходной предпринимательской деятельности, осужденная убеждала последних совершать в ее интересах формальные сделки по приобретению недвижимого имущества. Заключив ипотечный кредитный договор, заемщики передавали злоумышленнице полученные деньги на условиях выплаты вознаграждений и быстрого полного погашения взятых ими кредитов, сообщают в областной прокуратуре.

Сотрудников банков женщина вводила в заблуждение относительно реальных заемщиков по кредитным договорам, а также намерений и возможности возврата денег в полном объеме.В итоге кредитным организациям причинен ущерб на сумму почти 20 миллионов рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.