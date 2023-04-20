За сутки во Владимирской области потушили 11 ландшафтных пожаров

фото ГУ МЧС по Владимирской области

За 19 апреля во Владимирской области было ликвидировано 11 ландшафтных пожаров на площади 18 гектаров.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня в области осуществляют патрулирование 228 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 597 предостережений.

Всего с начала года произошло 217 ландшафтных пожаров на площади 431 га.

В области введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.