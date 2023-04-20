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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:21

За сутки во Владимирской области потушили 11 ландшафтных пожаров

Всего с начала года произошло 217 ландшафтных пожаров на площади 431 гектар
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

За 19 апреля во Владимирской области было ликвидировано 11 ландшафтных пожаров на площади 18 гектаров.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня в области осуществляют патрулирование 228 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 597 предостережений.

Всего с начала года произошло 217 ландшафтных пожаров на площади 431 га.

В области введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.