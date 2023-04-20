В Киржаче египтянин в бане изготавливал наркотики

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 апреля Киржачский районный суд вынес приговор египтянину, виновному в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина, являясь активным участником организованной группы, действуя по указанию лица, который находится в розыске, участвовал в незаконном производстве наркотиков. Нарколаборатория располагалась в помещении бани в СНТ «Горизонт» города Киржач.

Подсудимый полностью признал свою вину, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого были им выполнены полностью. При назначении наказания, судом учтены смягчающие наказание обстоятельства.

Учитывая личность виновного, характер и общественную опасность совершенного преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Отбытие наказания определено в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.