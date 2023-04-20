Супружеская пара из Владимира перевела мошенникам больше 14 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

17 апреля следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В полицию обратилась супружеская пара из Владимира. Они рассказали, что на телефон 46-летней женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, пояснил, что от ее имени подана заявка на кредит, и сейчас служба безопасности проводит внутреннее расследование возможных махинаций с ее счетами. Аферист убедил местную жительницу, что именно менеджеры банка пытаются похитить кредитные деньги, оформленные на ее имя. Следуя указаниям звонившего, женщина скачала приложение, с помощью которого аферисты смогли получить полный доступ к информации, хранившейся в памяти телефона и дистанционно просмотреть имеющиеся счета.

Женщина рассказала о звонке мужу. Злоумышленники убедили супругов, что неизвестные пытаются взять от их имени очередные кредиты. Для отмены операций они рекомендовали подать заявки на реальные займы и перевести деньги по указанным реквизитам.

В итоге запуганные супруги сняли все имеющие вклады досрочно и оформили кредиты в различных банках. Более 14 миллионов рублей перечислили на указанные аферистами счета через банкоматы в разных районах Владимира. Оперативники устанавливают лиц, причастных к мошенничеству, сообщили в областном УМВД.

Кстати, за неделю в регионе совершено 55 преступлений с использованием IT-технологий. Обманом мошенники завладели суммой в несколько миллионов рублей.