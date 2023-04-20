Во Владимирской области 20 апреля коронавирус подтвержден у 53 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 апреля лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 6 случаев в Муромском и Ковровском районах, 4 - в Суздальском, 3 - в Гороховецком, по 2 - в Камешковском и Меленковском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184575 случаев заболевания (51094 сл. в г. Владимире, 20054 сл. в Муромском, 21862 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8862 сл. в Кольчугинском, 11244 сл. в Александровском, 7378 сл. в Юрьев-Польском, 16654 сл. в Гусь-Хрустальном, 1765 сл. в Судогодском, 3661 сл. в Собинском, 2098 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4279 сл. в Камешковском, 3397 сл. в Гороховецком, 4692 сл. в Меленковском, 6207 сл. в Вязниковском, 6402 сл. в Суздальском, 2396 сл. в Селивановском).