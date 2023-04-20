В Судогодском районе во время крупного пожара сгорел дом

фото с сайта регионального управления МЧС

19 апреля в 16.22 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Судогодском районе, в поселке Болотский (ул. Пролетарская, д. 15). На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Пожарных вызвали поздно, на момент прибытия подразделений крыша дома была охвачена огнем по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. В результате пожара 2-й этаж и кровля сгорели полностью, на 1-м этаже пострадала внутренняя отделка и имущество.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.