В Киржаче полицейские сфальсифицировали показания потерпевших

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Следственный комитет Владимирской области по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Отдела МВД России по Киржачскому району.

По версии следствия, в 2022 году должностные лица Отдела МВД России по Киржачскому району сфальсифицировали объяснения двух потерпевших по фактам хищения принадлежащего им имущества с садовых участков, указав об отсутствии причиненного ущерба.

В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших должностные преступления.