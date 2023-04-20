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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:07

В Киржаче полицейские сфальсифицировали показания потерпевших

В документах они указали, что ущерба нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Владимирской области по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Отдела МВД России по Киржачскому району.

По версии следствия, в 2022 году должностные лица Отдела МВД России по Киржачскому району сфальсифицировали объяснения двух потерпевших по фактам хищения принадлежащего им имущества с садовых участков, указав об отсутствии причиненного ущерба.

В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших должностные преступления.