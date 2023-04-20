Больше 180 жителей Владимирской области получают бесплатные услуги сиделки

фото с сайта регионального Правительства

Во Владимирской области продолжается реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

В системе долговременного ухода применяются все доступные гражданам сервисы: пункты проката технических средств реабилитации и ухода, социальная реабилитация в отделениях дневного пребывания, «Школы семейного и родственного ухода».

В пилотных территориях региона – Владимире, Коврове и Муроме – бесплатные услуги сиделки на дому получают 186 граждан, находящихся на постельном режиме, и их число растет. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе – внеочередное назначение помощника по уходу. Так, участнику войны Марии Емельяновне Вершининой из Владимира оказывают помощь в уходе и социальный работник, и сиделка.

«В годы войны я была медсестрой, оказывала первую помощь раненым, – вспоминает Мария Емельяновна. – А теперь вот и мне помогают бороться за жизнь, ухаживают, поддерживают, несмотря на мой возраст – почти 102 года!»

По вопросам предоставления услуги сиделки (помощника по уходу) следует обращаться в отделы социальной защиты населения или комплексные центры социального обслуживания населения вышеуказанных территорий.